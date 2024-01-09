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В Украине растет потребление электроэнергии, фото:
Потребление электроэнергии в Украине растет — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n191182-potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-rastet-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні споживання електроенергії тримається на максимально високому рівні через посилення морозу.
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Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що рівень споживання продовжує зростати:
- вчора, 8 січня, добовий максимум споживання був ввечері, він був на 9,5% вище, ніж відповідний показник у попередній робочий день 5 січня;
- станом на 9.00 сьогоднішнього дня рівень споживання на 5,8% перевищує вчорашній показник, який вже був досить високим.
Причинами зростання споживання є:
- значне посилення похолодання;
- заживлення споживачів, знеструмлених через негоду в низці областей. В регіонах, де відновлюється електропостачання, фіксується швидкий одномоментний зріст споживання.
В «Укренерго» наголошують, що ввімкнення пристроїв відразу після відновлення електропостачання не тільки створює значне додаткове навантаження на електростанції, але й перевантажує мережі передачі та розподілу електроенергії.
Будь ласка, після відновлення електропостачання, не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно! — наголошують в «Укренерго».
У компанії зазначають, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, наразі вистачає для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Проте:
- значне зростання споживання через посилення морозів створює суттєве додаткове навантаження на електростанції, які й так працюють на максимальній потужності, але мають додатково дуже швидко та суттєво збільшувати вироблення електроенергії, що може призвести до технологічних порушень;
- більшість теплових електростанцій все ще відновлюється після масованих ракетних атак минулої зими;
- сонячні електростанції не можуть працювати з максимальною потужністю через щільну хмарність та негоду.
Просимо споживачів в найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 09.00 до 19.00. Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в таких складних умовах, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо! — наголошують у компанії.
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