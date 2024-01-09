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В Україні зростає споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні зростає - Укренерго

9 січ 2024, 12:59
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В Україні споживання електроенергії тримається на максимально високому рівні через посилення морозу.


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Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що рівень споживання продовжує зростати:

  • вчора, 8 січня, добовий максимум споживання був ввечері, він був на 9,5% вище, ніж відповідний показник у попередній робочий день 5 січня;
  • станом на 9.00 сьогоднішнього дня рівень споживання на 5,8% перевищує вчорашній показник, який вже був досить високим.

Причинами зростання споживання є:

  • значне посилення похолодання;
  • заживлення споживачів, знеструмлених через негоду в низці областей. В регіонах, де відновлюється електропостачання, фіксується швидкий одномоментний зріст споживання.

В «Укренерго» наголошують, що ввімкнення пристроїв відразу після відновлення електропостачання не тільки створює значне додаткове навантаження на електростанції, але й перевантажує мережі передачі та розподілу електроенергії.

Будь ласка, після відновлення електропостачання, не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно! — наголошують в «Укренерго».

У компанії зазначають, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, наразі вистачає для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Проте:

  • значне зростання споживання через посилення морозів створює суттєве додаткове навантаження на електростанції, які й так працюють на максимальній потужності, але мають додатково дуже швидко та суттєво збільшувати вироблення електроенергії, що може призвести до технологічних порушень;
  • більшість теплових електростанцій все ще відновлюється після масованих ракетних атак минулої зими;
  • сонячні електростанції не можуть працювати з максимальною потужністю через щільну хмарність та негоду.

Просимо споживачів в найближчі дні особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів протягом всього дня з 09.00 до 19.00. Щоб допомогти енергосистемі працювати збалансовано в таких складних умовах, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо! — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


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