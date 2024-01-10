63% россиян поддерживают войну в Украине

https://racurs.ua/n191206-63-rossiyan-podderjivaut-voynu-v-ukraine.html

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63% росіян підтримують війну в Україні.

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Американські соціологи з Чиказького університету опитали 1046 дорослих росіян, які проживають в рф та тимчасово окупованому росією Криму, використовуючи дані російських операторів мобільного зв’язку.

Дослідження громадської думки показало, що путін зберігає сильну внутрішню підтримку свого режиму, всупереч поганим економічним умовам та рівню життя на росії — 67% учасників схвалюють те, як путін проводить зовнішню політику, 58% схвалюють його внутрішню політику. 66% планують проголосувати за нього на майбутніх президентських виборах у березні.