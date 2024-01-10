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63% россиян поддерживают войну в Украине
63% россиян поддерживают войну в Украинеhttps://racurs.ua/n191206-63-rossiyan-podderjivaut-voynu-v-ukraine.htmlРакурс
63% росіян підтримують війну в Україні.
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Американські соціологи з Чиказького університету опитали 1046 дорослих росіян, які проживають в рф та тимчасово окупованому росією Криму, використовуючи дані російських операторів мобільного зв’язку.
Дослідження громадської думки показало, що путін зберігає сильну внутрішню підтримку свого режиму, всупереч поганим економічним умовам та рівню життя на росії — 67% учасників схвалюють те, як путін проводить зовнішню політику, 58% схвалюють його внутрішню політику. 66% планують проголосувати за нього на майбутніх президентських виборах у березні.
Соціологи також відзначили, що 64% респондентів розглядають війну як «цивілізаційну боротьбу між росією і Заходом».
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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