Закон о мобилизации – в Раде лежат пять вариантов, нардепы определяются

https://racurs.ua/n191208-zakon-o-mobilizacii-v-rade-lejat-pyat-variantov-nardepy-opredelyautsya.html

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Законопроєкт щодо мобілізації не винесуть у зал 10 січня, Комітет з питань нацбезпеки та оборони продовжив розгляд.

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Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Комітет сьогодні засідання завершив і переніс питання по мобілізації на завтра. Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від комітету, які мають бути враховані до другого читання, — пише Железняк.

На його думку, у зал законопроєкт піде 11 січня на голосування у першому читанні.

За словами депутата Гончаренка, за підсумками засідання Міноборони погодилося на збереження відстрочки для всіх осіб з інвалідністю, включно з 3 групою, та їхніх партнерів.

Комітет з нацбезпеки ухвалюватиме рішення щодо урядового законопроєкту про мобілізацію 10 січня, пише «Суспільне». За словами нардепа Веніславського, наразі спрогнозувати результати завтрашнього рішення Комітету неможливо, оскільки «багато нардепів самі для себе не визначилися, на якій позиції будуть наполягати».

Він додав, що лишилося кілька положень, які, вважають у комітеті, не мають потрапити до тексту закону, а Міноборони — навпаки. Насамперед йдеться про електронні повістки та мобілізацію людей з інвалідністю.

Нардепка Фріз заявила, що було б правильно, аби Міноборони «відкликало його на доопрацювання та внесло у належній редакції, що не буде викликати стільки суперечливих стосовно нього думок».

«Слово і діло» опублікувало схему порівняння п’яти законопроектів про мобілізацію в Україні.

Всього до ВРУ було подано п’ять варіантів законопроекту про внесення змін до порядку мобілізації на військову службу. Строк подачі закінчився. Таким чином, зареєстровано версії: