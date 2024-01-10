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Литва одобрила пакет помощи Украине на 200 млн евро, в нем есть бронетранспортеры М-577

Литва одобрила пакет помощи Украине на 200 млн евро, в нем есть бронетранспортеры М-577

10 янв 2024, 14:39
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Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 млн євро.


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У січні Литва відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М-577.

Будемо тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості, — сказав президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з українським колегою 10 січня у Вільнюсі.

Також Литва та Україна домовилися про спільне виробництво засобів боротьби з дронами.

Источник: Ракурс


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