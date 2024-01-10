Ракурсhttps://racurs.ua/
Литва одобрила пакет помощи Украине на 200 млн евро, в нем есть бронетранспортеры М-577
Литва одобрила пакет помощи Украине на 200 млн евро, в нем есть бронетранспортеры М-577https://racurs.ua/n191223-litva-odobrila-paket-pomoschi-ukraine-na-200-mln-evro-v-nem-est-bronetransportery-m-577.htmlРакурс
Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 млн євро.
.
У січні Литва відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М-577.
Будемо тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості, — сказав президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з українським колегою 10 січня у Вільнюсі.
Також Литва та Україна домовилися про спільне виробництво засобів боротьби з дронами.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...