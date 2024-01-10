Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 млн євро

Литва схвалила пакет допомоги Україні на 200 млн євро, у ньому є бронетранспортери М-577

10 січ 2024, 14:39
999

Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 млн євро.


.

У січні Литва відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М-577.

Будемо тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості, — сказав президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з українським колегою 10 січня у Вільнюсі.

Також Литва та Україна домовилися про спільне виробництво засобів боротьби з дронами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів