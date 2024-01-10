Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 млн євро

https://racurs.ua/ua/n191223-lytva-shvalyla-paket-dopomogy-ukrayini-na-200-mln-ievro-u-nomu-ie-bronetransportery-m-577.html

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Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 млн євро.

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У січні Литва відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М-577.

Будемо тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості, — сказав президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з українським колегою 10 січня у Вільнюсі.

Також Литва та Україна домовилися про спільне виробництво засобів боротьби з дронами.