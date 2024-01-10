Верховный суд обжалует решение КОАС в отношении судьи Богдана Львова, фото: «Закон и Бизнес»

https://racurs.ua/n191240-verhovnyy-sud-budet-osparivat-vozobnovlenie-sudi-lvova-v-doljnosti.html

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Верховний суд не погоджується з нещодавнім рішенням Київського окружного адміністративного суду (КОАС), котрий постановив поновити на посаді суддю Богдана Львова, у котрого раніше знайшли російський паспорт.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою Верховного суду.

Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку, — вказано в повідомленні.

КОАС сьогодні частково задовольнив адміністративний позов Львова про визнання протиправним та скасування наказу Голови ВС щодо відрахування його зі штату Верховного суду, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

КОАС визнав протиправним і скасував відповідний наказ Голови Верховного суду. Крім того, КОАС зобов’язав ВС зарахувати суддю до штату Верховного суду у Касаційний господарський суд, а також нарахувати та виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Відповідне рішення КОАС набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано.