Последствия удара по Харькову. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Ракетний удар по Харкову ввечері 10 січня завдала російська армія.

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Близько 22.30 ворог скерував ракети системи С-300 по Київському району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів. Відомо про 11 постраждалих, з них четверо чоловіків віком від 31 до 38 років та семеро жінок у віці від 23 до 71 року. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Дев’ятьох осіб довелося госпіталізувати. У важкому стані перебувають 35-річний чоловік, восьмеро пацієнтів — у середньому та легкому. Двом постраждалим надали допомогу на місці.

У Національній поліції повідомили, що серед постраждалих є 37-річний журналіст турецького видання Anadolu. Керівник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що ціллю загарбників були саме іноземні журналісти, які висвітлюють події, пов’язані з військовою агресією рф проти України.

Обстріл частково пошкодив будівлю готелю. На місці влучання розпочалася пожежа. На парковці горіли автомобілі. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 січня російські загарбники поцілили ракетою у триповерхову адмінбудівлю одного з вугільнодобувних підприємств міста Мирнограда Покровського району Донецької області. Одна людина загинула.