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Наслідки російського ракетного удару у Мирнограді, фото: ДСНС
Рашисти вдарили ракетою по вугільнодобувному підприємству на Донеччині, є загиблий (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191238-rashysty-vdaryly-raketnou-po-vugilnodobuvnomu-pidpryiemstvu-na-donechchyni-ie-zagyblyy-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 січня, вранці поцілили ракетою у триповерхову адмінбудівлю одного з вугільнодобувних підприємств міста Мирнограда Покровського району Донецької області.
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В результаті влучання ракети сталося часткове руйнування будівлі з третього по перший поверхи. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
З-під завалів рятувальники вилучили тіло чоловіка.
Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці проведення робіт рятувальники загалом розібрали 85 т зруйнованих будівельних конструкцій.
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