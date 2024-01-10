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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару у Мирнограді, фото: ДСНС

Рашисти вдарили ракетою по вугільнодобувному підприємству на Донеччині, є загиблий (ФОТО)

10 січ 2024, 21:55
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Російські загарбники сьогодні, 10 січня, вранці поцілили ракетою у триповерхову адмінбудівлю одного з вугільнодобувних підприємств міста Мирнограда Покровського району Донецької області.


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В результаті влучання ракети сталося часткове руйнування будівлі з третього по перший поверхи. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

З-під завалів рятувальники вилучили тіло чоловіка.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці проведення робіт рятувальники загалом розібрали 85 т зруйнованих будівельних конструкцій.

Наслідки російського ракетного удару у Мирнограді, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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