Последствия российского ракетного удара в Мирнограде, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 10 січня, вранці поцілили ракетою у триповерхову адмінбудівлю одного з вугільнодобувних підприємств міста Мирнограда Покровського району Донецької області.

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В результаті влучання ракети сталося часткове руйнування будівлі з третього по перший поверхи. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

З-під завалів рятувальники вилучили тіло чоловіка.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці проведення робіт рятувальники загалом розібрали 85 т зруйнованих будівельних конструкцій.