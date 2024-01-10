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Последствия российского ракетного удара в Мирнограде, фото: ГСЧС
Рашисты ударили ракетой по угледобывающему предприятию на Донетчине, есть погибший (ФОТО)https://racurs.ua/n191238-rashisty-udarili-raketnoy-po-ugledobyvauschemu-predpriyatiu-na-donetchine-est-pogibshiy-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 січня, вранці поцілили ракетою у триповерхову адмінбудівлю одного з вугільнодобувних підприємств міста Мирнограда Покровського району Донецької області.
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В результаті влучання ракети сталося часткове руйнування будівлі з третього по перший поверхи. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
З-під завалів рятувальники вилучили тіло чоловіка.
Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці проведення робіт рятувальники загалом розібрали 85 т зруйнованих будівельних конструкцій.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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