Генпрокуратура получила первые доказательства использования россиянами ракет из Северной Кореи

https://racurs.ua/n191266-genprokuratura-poluchila-pervye-dokazatelstva-ispolzovaniya-rossiyanami-raket-iz-severnoy-korei.html

Ракурс

Генеральна прокуратура України отримала перші докази використання росіянами ракет, виготовлених у КНДР.

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Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю, — заявив генпрокурор Андрій Костін.

Аналогічних висновків дійшли військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора.

Наразі триває комплексна комісійна експертиза, котра має остаточно підтвердити даний факт.

За словами Костіна, експерти також були на місці обстрілу та робили попередній огляд та аналіз частин ракети.

Ми також вивчаємо та аналізуємо інші фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині, — додав Костін.

Історія питання

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, позбавлений будь-яких стримуючих чинників, не зупинився перед наданням Москві пускових установок і «кількох десятків балістичних ракет». Найбільш ймовірно, що це ракети відомі як KN-23, або ж «Кімскандер».

Про це розповідає для «Армія Інформ» дослідник військової історії, техніки та озброєння, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук.

Як натякає прізвисько, «Кімскандер» — це північнокорейський відповідник російського «Іскандера». Ці вироби дійсно дуже схожі між собою, навіть транспортно-пускові установки нефахівцю відрізнити складно, — пояснює він.

За словами експерта, позначення KN-23 — це не корейське, а американське, присвоєне військовою розвідкою після ідентифікації нового виробу північнокорейської ракетної промисловості.

У КНДР же ця ракета називається просто — 화성-11가, або ж «Хвасонг-11 удосконалена» (у латиничній транскрипції — Hwasong-11Ga). Саме ж слово «Хвасонг», наскільки я зумів розібратись, перекладається як «Марс», — зазначив професор Харук.

За словами дослідника військової історії, вперше ці ракети були показані на параді 8 лютого 2018 р. На той момент це ще, ймовірно, не були повноцінні вироби — лише макети. Перший випробувальний пуск Hwasong-11Ga відбувся 4 травня 2019 року на дальність 240 км.

У наступних випробуваннях була досягнута дальність 690 км. Треба сказати, що КНДР не публікує жодних даних щодо свого озброєння, особливо ракетного. Усі ці цифри — результат роботи розвідки, зокрема із залученням технічних засобів.

На думку Харука, ймовірно, існує два варіанти KN-23, які різняться дальністю пуску (450 км для базового варіанта, 600−690 — для удосконаленого). В обох маса бойової частини становить орієнтовно 500 кг. Сама бойова частина — моноблочна, повітряного підриву. Вони годяться для ураження неукріплених поверхневих цілей — наприклад, житлових будинків.

Колове імовірне відхилення становить, за оцінками експертів, близько 100 м з використанням супутникової системи і 200 м — лише з інерційною системою. Тобто KN-23 точкові цілі вражати нездатна, а ось для терору проти мирних міст — цілком годиться.

Ракета Hwasong-11Ga зовні схожа на балістичну ракету 9М723 комплексу «Іскандер-М», але довша за неї (8,7 м замість 7,8 м) і має більший діаметр. Збільшення діаметра зумовлене, на думку західних експертів, застосуванням твердопаливного двигуна діаметром 1,1 м від балістичної ракети підводного базування «Пуккуксонг-1».

При цьому, знову ж таки, за оцінками експертів, Hwasong-11Ga легша від 9М723 — близько 3400 кг, як порівняти з 3800 кг.