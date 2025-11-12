Три человека пострадали в результате утреннего удара по Харькову

В Харькове три человека пострадали из-за атаки БпЛА. Фото: ГСЧС

Ракурс

Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох осіб.

У середу, 12 листопада, внаслідок російського нальоту безпілотників виникли пожежі в центральній частині міста. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Горіли складська будівля та допоміжна споруда на території цивільного виробничого підприємства. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі.

Наразі на місці події працюють рятувальники та всі служби міста. Психологи ДСНС надають допомогу людям.

Також у Харкові під сьогоднішній ракетний удар потрапив склад транспортної компанії ТОВ «Транспортна компанія САТ». У прес-службі компанії заявили, що зараз проводиться оцінка збитків.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов інформував, що сьогодні вранці три російські «Шахеди» влучили по центральній частині міста й пошкодили цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.