ППО вночі знешкодила 90 російських дронів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210240-rf-atakuvala-ukrayinu-121-dronom-ukrayinska-ppo-zneshkodyla-90-z-nyh.html

Ракурс

Країна-агресор Росія атакувала Україну 121 дроном вночі 12 листопада.

У ніч на 12 листопада ворог запустив 121 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотник інших типів із напрямків із Гвардійського в окупованому Криму та російських Міллєрово, Орла й Приморсько-Ахтарська. Близько 70 із них були «Шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Відбивали атаку противника авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Наразі відомо про знешкодження 90 дронів на півночі, сході, півдні та центрі країни.

Було зафіксоване влучання 31 ударного дрона на 19 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Зокрема, ворожі дрони били по Одеській області. Голова ОВА Олег Кіпер поінформував у Telegram, що в Пересипському районі міста пошкодження зазнав багатоповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на верхніх поверхах будівлі, що перебуває на стадії будівництва. Вогонь охопив невелику площу та згас самостійно. Про постраждалих чи загиблих ніхто не повідомляв.

А в Харкові сьогодні вранці три російські «Шахеди» влучили по центральній частині міста й пошкодили цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Міський голова Ігор Терехов заявив, що є інформація про одного постраждалого.

Нагадаємо, 11 листопада в Румунії в розташованому у гирлі Дунаю прикордонному з Україною повіті Тулча у ході масованої російської повітряної атаки на Одещину сталося падіння дрона. Згодом на землі знайшли уламки безпілотника.