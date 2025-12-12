Російська Федерація вночі атакувала Україну 80 дронами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210842-ukrayinska-ppo-zneshkodyla-64-iz-80-rosiyskyh-droniv.html

Ракурс

Російська Федерація вночі 12 грудня атакувала Україну 80 дронами.

З вчорашнього вечора ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів із напрямків із російських Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, а також із Чауди та Гвардійського в окупованому Криму. Близько півсотні дронів були «шахедами». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо про знешкодження 64 дронів на півночі, півдні та сході країни.

Наразі відомо, що 12 російських дронів влучили на восьми локаціях, а уламки впали ще на трьох локаціях.

У Повітряних силах додали, що російська повітряна атака ще триває, бо в повітряному просторі України перебуває декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 12 грудня російська армія атакувала Павлоград безпілотниками. Внаслідок влучань загинув 71-річний чоловік. Ще четверо людей постраждали. Пожежа охопила п’ять приватних будинків, один було зруйновано.

А в Одеському районі внаслідок російських атак було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Частина населених пунктів та обласного центру без світла. Також пошкоджено житловий будинок в Одесі.