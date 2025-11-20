Под завалами в Тернополе спасатели ищут еще 22 человек

В Тернополе продолжаются поиски 22 человек. Фото: ГСЧС

Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі тривали всю ніч і продовжуються досі.

Рятувальники працювали всю ніч. Вони розібрали понад 700 кв. м завалів, вивезли 230 куб. м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується. Наразі невідома доля 22 людей їх продовжують шукати. Про це 20 листопада повідомила ДСНС та президент Володимир Зеленський у Telegram.

До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.

Наразі відомо про 26 загиблих, серед них — троє дітей. Ще 93 людини, зокрема 18 дітей, дістали травми.

Нагадаємо, вночі 19 листопада російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару Тернополю. Внаслідок атаки в місті були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, зруйновано багатоповерхівку. Офіційно встановлено, що у багатоквартирні висотки влучили російські крилаті ракети Х-101.