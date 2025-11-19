Зросла кількість постраждалих у Тернополі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n210398-kilkist-poranenyh-u-ternopoli-perevalyla-za-90-osib-foto.html

Ракурс

Зросла кількість постраждалих у Тернополі внаслідок російського обстрілу.

Наразі в місті тривають аварійно-рятувальні роботи. На цей час відомо про 26 загиблих, серед жертв — троє дітей. Кількість постраждалих зросла до 93 осіб, з них 18 дітей. Врятувати вдалося 46 людей, з них сімох дітей. Психологи надали допомогу 145 людям. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Було розгорнуто Пункти незламності, до яких уже звернулися 12 людей. Двоє сімей потребують забезпечення житлом.

Волонтери підвезли харчі та предмети першої необхідності. Також розгорнуто польову кухню.

У ДСНС наголосили, що до ліквідації наслідків ударів залучені майже 200 рятувальників з різних українських областей. Працює майже 50 одиниць рятувальної техніки. Зокрема, задіяні протипожежний робот, кінологи та підрозділ безпілотних систем Тернопільщини.

Міністерство внутрішніх справ поінформувало у Telegram, що рятувальники та поліція працюватимуть на місцях ураження у Тернополі протягом ночі.

Попереду дуже багато роботи. Головне — знайти всіх, хто може бути під завалами. Станом на вечір є повідомлення про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Троє — діти. Шукаємо, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 19 листопада російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару Тернополю. Внаслідок атаки в місті були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, зруйновано багатоповерхівку. Офіційно встановлено, що у багатоквартирні висотки влучили російські крилаті ракети Х-101.

Не виходять на зв’язок приблизно 25 осіб із двох будинків, у які влучили ракети.