Последствия обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210392-v-ternopole-posle-obstrela-25-chelovek-ne-vyhodyat-na-svyaz-mvd.html

Ракурс

У Тернополі поліція отримує багато звернень про зниклих безвісти після нічного російського обстрілу.

Наразі не виходять на зв’язок приблизно 25 осіб із двох будинків, у які влучили крилаті ракети РФ. Їхні родичі чекають поки рятувальники завершать пошуково-рятувальні роботи. Попередньо відомо, що завали розбиратимуть щонайменше два дні. Про це 19 листопада міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в заявив ефірі національного телемарафону з місця трагедії.

У нас дуже багато звернень про пропавших безвісти. На даний момент ми будемо говорити приблизно про 25 осіб, з якими немає контакту. Рідні чекають поки ми розберемо завали, — зазначив він.

За словами Клименка, на одній із локацій ворожі ракети знищили повністю два під’їзди, будинок на п’ять під’їздів. Згоріли живцем 19 людей. Близько 50 осіб врятували співробітники ДСНС.

З 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

Нагадаємо, вночі 19 листопада російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Сильного обстрілу зазнав Тернопіль. Внаслідок атаки в місті були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, зруйновано багатоповерхівку. Офіційно встановлено, що у багатоквартирні висотки влучили російські крилаті ракети Х-101.

Наразі відомо про 25 загиблих, в тому числі троє дітей. Також постраждали 73 особи, серед них троє дітей.