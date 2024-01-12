Рашисты ночью обстреляли две общины Сумщины

Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n191279-rashisty-nochu-obstrelyali-dve-obschiny-sumschiny.html

Ракурс

На Сумщині рашисти в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів області.

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Загалом зафіксовані чотири вибухи. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали:

Великописарівська громада — ворог бив з артилерії (два вибухи);

Свеська громада — здійснено два вибухи з міномету.

У ДСНС Сумщини повідомляють, що вогнеборцям вдалося запобігти масштабному загорянню в житловому секторі після російського осбтілу.