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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Рашисти вночі обстріляли дві громади Сумщини

12 січ 2024, 09:52
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На Сумщині рашисти в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів області.


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Загалом зафіксовані чотири вибухи. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали:

  • Великописарівська громада — ворог бив з артилерії (два вибухи);
  • Свеська громада — здійснено два вибухи з міномету.

У ДСНС Сумщини повідомляють, що вогнеборцям вдалося запобігти масштабному загорянню в житловому секторі після російського осбтілу.

Пізно ввечері 11 січня до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що через обстріл з території країни-агресора сталася пожежа в одному із населених пунктів Охтирського району, — вказано в повідомленні. — Полум'я спалахнуло в житловому секторі. Вогнеборці локалізували загоряння, відвернувши небезпеку від будинків мирних громадян і ліквідували пожежу.

Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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