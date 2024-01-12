Рашисти вночі обстріляли дві громади Сумщини

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Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС
Рашисти вночі обстріляли дві громади Сумщиниhttps://racurs.ua/ua/n191279-rashysty-vnochi-obstrilyaly-dvi-gromady-sumschyny.htmlРакурс
На Сумщині рашисти в ніч на сьогодні, 12 січня, здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів області.
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Загалом зафіксовані чотири вибухи. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали:
- Великописарівська громада — ворог бив з артилерії (два вибухи);
- Свеська громада — здійснено два вибухи з міномету.
У ДСНС Сумщини повідомляють, що вогнеборцям вдалося запобігти масштабному загорянню в житловому секторі після російського осбтілу.
Пізно ввечері 11 січня до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що через обстріл з території країни-агресора сталася пожежа в одному із населених пунктів Охтирського району, — вказано в повідомленні. — Полум'я спалахнуло в житловому секторі. Вогнеборці локалізували загоряння, відвернувши небезпеку від будинків мирних громадян і ліквідували пожежу.
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