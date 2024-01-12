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50 тыс. грн выплатят львовянами, которые подпишут контракт с ДШВ или морской пехотой — Садовыйhttps://racurs.ua/n191281-50-tys-grn-vyplatyat-lvovyanami-kotorye-podpishut-kontrakt-s-dshv-ili-morskoy-pehotoy-sadovyy.htmlРакурс
Львів’янам, які вирішили підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою, виплачуватимуть по 50 тис. грн.
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Про це мар Львова Андрій Садовий повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.
50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою, — зазначив він. — Таке рішення прийняли сьогодні на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.
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