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Львовянам будут выплачивать денежную помощь за контракт с ВСУ, фото: Андрей Садовый

50 тыс. грн выплатят львовянами, которые подпишут контракт с ДШВ или морской пехотой — Садовый

12 янв 2024, 10:57
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Львів’янам, які вирішили підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою, виплачуватимуть по 50 тис. грн.


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Про це мар Львова Андрій Садовий повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою, — зазначив він. — Таке рішення прийняли сьогодні на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

Источник: Ракурс


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