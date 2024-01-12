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Ракурс
Львів’янам виплачуватимуть грошову допомогу за контракт із ЗСУ, фото: Андрій Садовий

50 тис. грн виплатять львів’янами, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою — Садовий

12 січ 2024, 10:57
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Львів’янам, які вирішили підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою, виплачуватимуть по 50 тис. грн.


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Про це мар Львова Андрій Садовий повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою, — зазначив він. — Таке рішення прийняли сьогодні на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

Джерело: Ракурс


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