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Львів’янам виплачуватимуть грошову допомогу за контракт із ЗСУ, фото: Андрій Садовий
50 тис. грн виплатять львів’янами, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою — Садовийhttps://racurs.ua/ua/n191281-50-tys-grn-vyplatyat-lviv-yanamy-yaki-pidpyshut-kontrakt-z-dshv-chy-morskou-pihotou-sadovyy.htmlРакурс
Львів’янам, які вирішили підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою, виплачуватимуть по 50 тис. грн.
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Про це мар Львова Андрій Садовий повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.
50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою, — зазначив він. — Таке рішення прийняли сьогодні на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.
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