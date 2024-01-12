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Ракурс
Прикарпатцам предлагают строить фортификации у фронта, предоставляя отсрочку от мобилизации

Прикарпатцам предлагают строить фортификации у фронта, предоставляя отсрочку от мобилизации

12 янв 2024, 16:44
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Жителям Прикарпаття пропонують роботу із будівництва фортифікацій у Донецькій області, яка надасть відстрочку від мобілізації.


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Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА.

Заробітна плата складатиме 20 тисяч гривень, людей забезпечать житлом та харчуванням.

Ті, хто погодяться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва. Загалом потрібно 300 осіб.

Заступник голови ОВА Вадим Созоник повідомив, що в області є вся необхідна техніка для спорудження фортифікацій, не вистачає лише людей. Тож, він звернувся до голів територіальних громад з проханням допомогти з будівельними бригадами.

Источник: Ракурс


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