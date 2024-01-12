Красное море становится кровавой баней - Эрдоган осудил авиаудары США и Британии по хуситам

https://racurs.ua/n191307-krasnoe-more-stanovitsya-krovavoy-baney-erdogan-osudil-aviaudary-ssha-i-britanii-po-husitam.html

Ракурс

Американський і британський уряди «намагаються перетворити Червоне море на криваве озеро». Про це заявив журналістам президент Туреччини Реджеп Ердоган, коментуючи удари США та Великої Британії по об'єктах хуситів у Ємені. Про це пише TRT Harber.

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Усі ці дії є непропорційним застосуванням сили. Наразі Америка так само використовує цю непропорційну силу в Ізраїлі та Палестині. Іран шукає способи захистити себе від цього. Англія вже зробила кроки в цьому процесі разом з Америкою і продовжує це робити, — сказав Ердоган.

За словами президента, хусити «добре обороняються» та «дають успішні відповіді як проти Америки, так і проти Англії».

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня США та Британія вдарили по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Історія питання

У 1990-х сім’я Хуті заснувала рух релігійного відродження зейдитської секти шиїтського ісламу. Вони мали конфлікти з урядом і та вели партизанські війни.

Війна у Ємені почалася наприкінці 2014 року. У конфлікт втрутилася Саудівська Аравія. Тоді місто Сану захопили хусити та встановили контроль над значною частиною півночі та іншими великими населеними пунктами.

Хусити кажуть, що їхні атаки на судноплавні маршрути в Червоному морі — це демонстрація підтримки палестинців та ХАМАСу.

Хусити — частина так званої «Вісі опору» — антиізраїльського та антизахідного альянсу збройних формувань («Хамас», «Хезболла» та хусити), яких підтримує Іран. Гасло хуситів: «Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу».

Напади порушили міжнародну торгівлю, змусивши кораблі йти довгим маршрутом навколо Південної Африки, щоб уникнути удару. А зростання вартості доставки може спровокувати новий спалах глобальної інфляції.