Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Доставку оккупантам «тепла» дронами показали Сухопутные войска (ВИДЕО)

13 янв 2024, 19:57
999

Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 13 січня, опублікувало відео, котре показує знищення рашистів дронами 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за зимових умов.


.

Аеророзвідка 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха продовжує зігрівати окупантів теплом, яке доставляє добрими дронами, — вказано в описі відео.

На відео показано, як на російських загарбників здійснюється скидання дронами вибухових пристроїв.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров