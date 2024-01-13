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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Доставку окупантам «тепла» дронами показали Сухопутні війська (ВІДЕО)

13 січ 2024, 19:57
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Командування Сухопутних військ ЗСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 13 січня, опублікувало відео, котре показує знищення рашистів дронами 53-ї Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за зимових умов.


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Аеророзвідка 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха продовжує зігрівати окупантів теплом, яке доставляє добрими дронами, — вказано в описі відео.

На відео показано, як на російських загарбників здійснюється скидання дронами вибухових пристроїв.

Джерело: Ракурс


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