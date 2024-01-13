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Владимир Зеленский и Стефан Сежурне, скриншот видео
Зеленский встретился с новым главой МИДа Франции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191336-zelenskiy-vstretilsya-s-novym-glavoy-mida-francii-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 13 січня, зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.
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Про це Зеленський повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.
За його словами, під час зустрічі обговорювалися оборонні потреби України:
- спільне виробництво дронів та артилерії;
- подальше посилення ППО.
Поінформував про роботу щодо Формули миру. Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! — зазначив Зеленський. — Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!
Сежурне сьогодні прибув із візитом до Києва.
Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню, — заявила вранці прес-служба МЗС Франції.
У Києві він також провів зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
Після зустрічі із Зеленським Сежурне на своїй сторінці к соцмережі X зазначив, що сторони «дуже конкретно обговорили оборонні потреби України».
Я хотів би нагадати президенту Зеленському і українському народу про постійну підтримку Франції. Це довгострокове зобов’язання, — наголосив він.
#Ukraine | A l’occasion de son déplacement à Kyiv, @steph_sejourne a rencontré le Premier ministre @Denys_Shmyhal et la vice-Première ministre chargée de l’intégration européenne et euro-atlantique @stefanishynaO �� pic.twitter.com/ziIyWHz1Qv
— France Diplomatie���� (@francediplo) January 13, 2024
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