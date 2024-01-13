Володимир Зеленський та Стефан Сежурне, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191336-zelenskyy-zustrivsya-z-novym-ochilnykom-mzs-franciyi-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 13 січня, зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

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Про це Зеленський повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

За його словами, під час зустрічі обговорювалися оборонні потреби України:

спільне виробництво дронів та артилерії;

подальше посилення ППО.

Поінформував про роботу щодо Формули миру. Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! — зазначив Зеленський. — Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!

Сежурне сьогодні прибув із візитом до Києва.

Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню, — заявила вранці прес-служба МЗС Франції.

У Києві він також провів зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Після зустрічі із Зеленським Сежурне на своїй сторінці к соцмережі X зазначив, що сторони «дуже конкретно обговорили оборонні потреби України».

Я хотів би нагадати президенту Зеленському і українському народу про постійну підтримку Франції. Це довгострокове зобов’язання, — наголосив він.