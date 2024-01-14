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Защитники Украины ликвидировали уже 370 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
840 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191341-840-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 370 тис. рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 14 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 75 танків;
- 11 тис. 302 бойові броньовані машини;
- 8 тис. 747 одиниць артилерійських систем;
- 957 одиниць РСЗВ;
- 648 одиниць засобів ППО;
- 329 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 861 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 814 крилатих ракет;
- 23 кораблі /катери;
- один підводний човен;
- 11 тис. 667 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 353 одиниці спеціальної техніки.
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