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На Полтавщине российская ракета упала во двор частного дома, фото: Филипп Пронин
На Полтавщине обезвредили упавшую во двор частного дома ракету (ФОТО)https://racurs.ua/n191340-na-poltavschine-obezvredili-upavshuu-vo-dvor-chastnogo-doma-raketu-foto.htmlРакурс
На Полтавщині вчора, 13 січня, вранці російська ракета впала на подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі та не розірвалася.
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Згодом цю ракету вилучили фахівці, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Падіння ракети пошкоджено господарчу споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Пошкоджені будівлі тимчасово накрили плівкою та брезентом. Власники нерухомості отримають кошти з місцевого та обласного бюджетів на ремонтні роботи, — зазначив Пронін.
Нагадаємо, вчора вранці росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну.
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