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Ракурс
На Полтавщині російська ракета впала на подвір’я приватного будинку, фото: Філіп Пронін

На Полтавщині знешкодили ракету, яка впала на подвір’я приватного будинку (ФОТО)

14 січ 2024, 08:28
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На Полтавщині вчора, 14 січня, вранці російська ракета впала на подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі та не розірвалася.


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Згодом цю ракету вилучили фахівці, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Падіння ракети пошкоджено господарчу споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Пошкоджені будівлі тимчасово накрили плівкою та брезентом. Власники нерухомості отримають кошти з місцевого та обласного бюджетів на ремонтні роботи, — зазначив Пронін.

На Полтавщині російська ракета впала на подвір’я приватного будинку, фото: Філіп Пронін

Нагадаємо, вчора вранці росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну.

Джерело: Ракурс


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