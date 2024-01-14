Ракурсhttps://racurs.ua/
На Полтавщині російська ракета впала на подвір’я приватного будинку, фото: Філіп Пронін
На Полтавщині знешкодили ракету, яка впала на подвір’я приватного будинку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191340-na-poltavschyni-zneshkodyly-raketu-yaka-vpala-na-podvir-ya-pryvatnogo-budynku-foto.htmlРакурс
На Полтавщині вчора, 14 січня, вранці російська ракета впала на подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі та не розірвалася.
.
Згодом цю ракету вилучили фахівці, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Падіння ракети пошкоджено господарчу споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Пошкоджені будівлі тимчасово накрили плівкою та брезентом. Власники нерухомості отримають кошти з місцевого та обласного бюджетів на ремонтні роботи, — зазначив Пронін.
Нагадаємо, вчора вранці росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну.
Загрузка...