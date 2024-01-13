У Ростові – масштабний блекаут, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191339-blekaut-stavsya-u-rosiyskomu-rostovi-video.html

Ракурс

У російському Ростові-на-Дону стався блекаут — десятки будинків залишилися без світла, у деяких також немає води та опалення.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцева влада заявила, що блекаут стався через аварію на «центральних електромережах» й обіцяють, що відключення триватиме лише 2−3 години. При цьому, чому зникло світло в інших районах міста та розташованому поряд Батайску, не уточнюється.

Місцевий оператор енергопостачання «Доненерго» згодом заявив, що в Ростовській області рф запровадили «графік тимчасового обмеження електропостачання». При цьому жодного терміну відновлення подачі електрики в регіоні вони не надають.