Захисники України ліквідували вже 370 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n191341-840-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 370 тис. рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 14 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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