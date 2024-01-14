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Захисники України ліквідували вже 370 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

840 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

14 січ 2024, 08:53
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 370 тис. рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 14 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 75 танків;
  • 11 тис. 302 бойові броньовані машини;
  • 8 тис. 747 одиниць артилерійських систем;
  • 957 одиниць РСЗВ;
  • 648 одиниць засобів ППО;
  • 329 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 861 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 814 крилатих ракет;
  • 23 кораблі /катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 667 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 353 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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