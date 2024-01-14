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Рашисты потеряли уже 370 тыс. человек, фото: «Наші гроші»

Российские власти вводят новую схему сокрытия реальных потерь на войне

14 янв 2024, 11:56
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Уряд рф планує запровадити низку нових обмежень щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати реальні втрати окупантів у війні проти України.


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Про це сьогодні, 14 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією джерел Центру національного спротиву, Пенсійний фонд рф отримав термінове розпорядження засекретити дані про виплати учасникам війни в Україні та їхнім сім’ям. Адже ці дані є прямим доказом для підрахунку реальних втрат зс рф, — вказано в повідомленні.

Зокрема:

  • низка регіональних філій пенсійного фонду рф, зокрема, в Курській, Брянській, Білгородській областях рф, вже отримали листи з вказівкою перестати завантажувати до «Единой государственной информационной системы социального обеспечения» інформацію про факти призначення фінансової підтримки та соціальних заходів учасників так званої «сво» та їхніх сімей;
  • одночасно окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження щодо обмеження списку осіб, які мають доступ до інформації щодо перебування особового складу росіян в Україні.

Напередодні виборів президента рф влада намагається максимально обмежити інформацію про загибель особового складу громадян рф у війні проти України, побоюючись зростання антипутінських настроїв, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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