Російська влада запроваджує нову схему приховування реальних втрат на війні

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Рашисти втратили вже 370 тис. осіб, фото: «Наші гроші»
Російська влада запроваджує нову схему приховування реальних втрат на війніhttps://racurs.ua/ua/n191347-rosiyska-vlada-zaprovadjuie-novu-shemu-pryhovuvannya-realnyh-vtrat-na-viyni.htmlРакурс
Уряд рф планує запровадити низку нових обмежень щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати реальні втрати окупантів у війні проти України.
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Про це сьогодні, 14 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За інформацією джерел Центру національного спротиву, Пенсійний фонд рф отримав термінове розпорядження засекретити дані про виплати учасникам війни в Україні та їхнім сім’ям. Адже ці дані є прямим доказом для підрахунку реальних втрат зс рф, — вказано в повідомленні.
Зокрема:
- низка регіональних філій пенсійного фонду рф, зокрема, в Курській, Брянській, Білгородській областях рф, вже отримали листи з вказівкою перестати завантажувати до «Единой государственной информационной системы социального обеспечения» інформацію про факти призначення фінансової підтримки та соціальних заходів учасників так званої «сво» та їхніх сімей;
- одночасно окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження щодо обмеження списку осіб, які мають доступ до інформації щодо перебування особового складу росіян в Україні.
Напередодні виборів президента рф влада намагається максимально обмежити інформацію про загибель особового складу громадян рф у війні проти України, побоюючись зростання антипутінських настроїв, — наголошують у ЦНС.
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