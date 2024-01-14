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Валерій Залужний та Сергій Шаптала працювали в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія та Одеса», фото: Валерій Залужний
Залужний та Шаптала кілька днів працювали в зонах відповідальності «Таврії» та «Одеси» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191346-zalujnyy-ta-shaptala-kilka-dniv-pracuvaly-v-zonah-vidpovidalnosti-tavriyi-ta-odesy-foto.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».
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Про це Залужний сьогодні, 14 січня, повідомив у своєму Telegram-каналі.
За його словами, в результаті було:
- проведено плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгоджено кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки;
- детально опрацьовано із командувачем Військово-морських сил питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.
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