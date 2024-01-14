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Валерій Залужний та Сергій Шаптала працювали в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія та Одеса», фото: Валерій Залужний

Залужний та Шаптала кілька днів працювали в зонах відповідальності «Таврії» та «Одеси» (ФОТО)

14 січ 2024, 11:32
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».


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Про це Залужний сьогодні, 14 січня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в результаті було:

  • проведено плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгоджено кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки;
  • детально опрацьовано із командувачем Військово-морських сил питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.

Валерій Залужний та Сергій Шаптала працювали в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія та Одеса», фото: Валерій Залужний

Джерело: Ракурс


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