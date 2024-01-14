Валерій Залужний та Сергій Шаптала працювали в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія та Одеса», фото: Валерій Залужний

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».

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Про це Залужний сьогодні, 14 січня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в результаті було: