Валерий Залужный и Сергей Шаптала работали в зоне ответственности ОВСУ «Таврия и Одесса», фото: Валерий Залужный

https://racurs.ua/n191346-zalujnyy-i-shaptala-neskolko-dney-rabotali-v-zonah-otvetstvennosti-tavrii-i-odessy-foto.html

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».

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Про це Залужний сьогодні, 14 січня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в результаті було: