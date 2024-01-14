Перехваченный российский FPV-дрон, скриншот видео

https://racurs.ua/n191351-pogranichniki-prizemlili-rossiyskiy-fpv-dron-na-harkovschine-video.html

Ракурс

На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою антидронової рушниці приземлили та знешкодили FPV-дрон противника.

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Про це сьогодні, 14 січня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Дрон лишився практично неушкодженим і незабаром, після перепрограмування, полетить з вибуховим подарунком для попередніх власників, — вказано в повідомленні.

Крім того, ДПСУ повідомляє, що прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів на Запорізькому напрямку.