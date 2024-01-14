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Ракурс
Перехваченный российский FPV-дрон, скриншот видео

Пограничники приземлили российский FPV-дрон на Харьковщине (ВИДЕО)

14 янв 2024, 13:56
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На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою антидронової рушниці приземлили та знешкодили FPV-дрон противника.


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Про це сьогодні, 14 січня, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Дрон лишився практично неушкодженим і незабаром, після перепрограмування, полетить з вибуховим подарунком для попередніх власників, — вказано в повідомленні.

Крім того, ДПСУ повідомляє, що прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів на Запорізькому напрямку.

Прикордонники-оператори БпЛА розправилися з усіма «вбивчими пташками», одну з них затрофеївши: дрон заплутався у лінії електропередач, а смертоносний вантаж приземлився без детонації, — зазначають у відомстві.

Прикордонники відбили атаку FPV-дронів на Запорізькому напрямку, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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