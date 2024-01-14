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Перехоплений російський FPV-дрон, скріншот відео
Прикордонники приземлили російський FPV-дрон на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191351-prykordonnyky-pryzemlyly-rosiyskyy-fpv-dron-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою антидронової рушниці приземлили та знешкодили FPV-дрон противника.
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Про це сьогодні, 14 січня, повідомляє прес-служба ДПСУ.
Дрон лишився практично неушкодженим і незабаром, після перепрограмування, полетить з вибуховим подарунком для попередніх власників, — вказано в повідомленні.
Крім того, ДПСУ повідомляє, що прикордонники відбили атаку ворожих FPV-дронів на Запорізькому напрямку.
Прикордонники-оператори БпЛА розправилися з усіма «вбивчими пташками», одну з них затрофеївши: дрон заплутався у лінії електропередач, а смертоносний вантаж приземлився без детонації, — зазначають у відомстві.
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