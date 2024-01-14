Літак F-16, фото: The U.S. National Archives

https://racurs.ua/ua/n191350-chy-pov-yazani-masovani-raketni-ataky-z-peredacheu-f-16-rozpovily-u-povitryanyh-sylah.html

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росія масовано атакує Україну ракетами, щоб завдати більшої шкоди Україна. Навряд чи це пов’язано з передачею винищувачів F-16.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про це в ефірі національного телемарафону, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Так Ігнат прокоментував нещодавню заяву голови розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, котрий вважає, що рф намагається атакувати українські аеродроми, оскільки боїться передачі Україні F-16.

Зрозуміло, що Росія хоче завдати як можна більше нам шкоди. Чи пов’язане це з F-16? Не знаю. Мабуть, не в тому річ. Кожна ракета націлена на ціль, яку їй задали на старті, чи кожний дрон, — наголосив Ігнат.

Він зауважив, що російським окупантам іноді вдається вражати цілі. Але протиповітряна оборона України працює - йдеться не лише про засоби вогневого ураження, але й про засоби радіоелектронної боротьби.

Як приклад Ігнат навів вчорашню атаку ворога, коли з 40 засобів повітряних нападу 20 не досягли своїх цілей саме завдяки засобам РЕБ.

Джерело: «РБК-Україна»