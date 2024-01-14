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Ракурс
Війна погіршила ситуацію у сфері охорони здоров’я в рф

Жителі рф відчувають проблеми у сфері охорони здоров’я через війну — британська розвідка

14 січ 2024, 12:59
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Цивільне населення рф, імовірно, відчуває на собі вплив війни проти України, зокрема у сфері охорони здоров’я.


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Про це сьогодні, 14 серпня, на своїй сторінці в соцмережі X повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що інформація, котра з’являється у російських ЗМІ свідчить, що по всій рф населенню важко отримати доступ до медичних послуг. Також повідомляється про дефіцит медпрепаратів, зокрема антибіотиків широкого спектру дії.

Війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених, — зазначають у британській розвідці. —  Уряд (рф — ред.) також змушений скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні через нестачу медичного персоналу та фінансові труднощі.

Джерело: Ракурс


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