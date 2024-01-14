Рашисти вдарили дроном по підрозділу пожежників на Херсонщині, четверо поранених

Росіяни завдали удару дроном по херсонських пожежниках, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/ua/n191348-rashysty-vdaryly-dronom-po-pidrozdilu-pojejnykiv-na-hersonschyni-chetvero-poranenyh.html

Ракурс

На Херсонщині росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ пожежної охорони в селі Станіслав, у результаті поранень зазнали четверо вогнеборців.

.

Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, — розповів очільник ОВА.

Прокудін зазначив, що після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.