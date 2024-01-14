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Росіяни завдали удару дроном по херсонських пожежниках, фото: «Российская газета»

Рашисти вдарили дроном по підрозділу пожежників на Херсонщині, четверо поранених

14 січ 2024, 12:37
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На Херсонщині росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ пожежної охорони в селі Станіслав, у результаті поранень зазнали четверо вогнеборців.


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Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, — розповів очільник ОВА.

Прокудін зазначив, що після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Джерело: Ракурс


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