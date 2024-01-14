Рашисты ударили дроном по подразделению пожарных на Херсонщине, четверо раненых

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На Херсонщині росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ пожежної охорони в селі Станіслав, у результаті поранень зазнали четверо вогнеборців.
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Про це сьогодні, 14 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
росіяни атакували дроном камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі. Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, — розповів очільник ОВА.
Прокудін зазначив, що після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.
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