Война усугубила ситуацию в сфере здравоохранения в рф

https://racurs.ua/n191349-jiteli-rf-ispytyvaut-problemy-v-sfere-zdravoohraneniya-iz-za-voyny-britanskaya-razvedka.html

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Цивільне населення рф, імовірно, відчуває на собі вплив війни проти України, зокрема у сфері охорони здоров’я.

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Про це сьогодні, 14 серпня, на своїй сторінці в соцмережі X повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що інформація, котра з’являється у російських ЗМІ свідчить, що по всій рф населенню важко отримати доступ до медичних послуг. Також повідомляється про дефіцит медпрепаратів, зокрема антибіотиків широкого спектру дії.