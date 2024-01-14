Жители рф испытывают проблемы в сфере здравоохранения из-за войны — британская разведкаhttps://racurs.ua/n191349-jiteli-rf-ispytyvaut-problemy-v-sfere-zdravoohraneniya-iz-za-voyny-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Цивільне населення рф, імовірно, відчуває на собі вплив війни проти України, зокрема у сфері охорони здоров’я.
Про це сьогодні, 14 серпня, на своїй сторінці в соцмережі X повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що інформація, котра з’являється у російських ЗМІ свідчить, що по всій рф населенню важко отримати доступ до медичних послуг. Також повідомляється про дефіцит медпрепаратів, зокрема антибіотиків широкого спектру дії.
Війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених, — зазначають у британській розвідці. — Уряд (рф — ред.) також змушений скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні через нестачу медичного персоналу та фінансові труднощі.