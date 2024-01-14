Рашисты завозят на ВОТ Запорожья медиков из Карелии

Россияне продолжают свозить медиков из рф на оккупированные территории, фото: JoyReactor

https://racurs.ua/n191352-rashisty-zavozyat-na-vot-zaporojya-medikov-iz-karelii.html

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Медики з Карелії (рф) прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області.

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Про це сьогодні, 14 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти змушені завозити медбригади з території рф через брак кадрів на тимчасово окупованих територіях. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження.

Наразі на ТОТ Запорізької області розгорнули роботу медичні бригади з Карелії, — вказано в повідомленні. — Зокрема, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.

Водночас у ЦНС наголошують, що якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Річ у тім, що в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.