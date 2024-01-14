Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне продолжают свозить медиков из рф на оккупированные территории, фото: JoyReactor

Рашисты завозят на ВОТ Запорожья медиков из Карелии

14 янв 2024, 14:30
999

Медики з Карелії (рф) прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області.


.

Про це сьогодні, 14 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти змушені завозити медбригади з території рф через брак кадрів на тимчасово окупованих територіях. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження.

Наразі на ТОТ Запорізької області розгорнули роботу медичні бригади з Карелії, — вказано в повідомленні. — Зокрема, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.

Водночас у ЦНС наголошують, що якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Річ у тім, що в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров