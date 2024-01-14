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Ракурс
Росіяни продовжують звозити медиків на окуповані території, фото: JoyReactor

Рашисти завозять на ТОТ Запоріжжя медиків із Карелії

14 січ 2024, 14:30
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Медики з Карелії (рф) прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області.


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Про це сьогодні, 14 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти змушені завозити медбригади з території рф через брак кадрів на тимчасово окупованих територіях. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження.

Наразі на ТОТ Запорізької області розгорнули роботу медичні бригади з Карелії, — вказано в повідомленні. — Зокрема, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.

Водночас у ЦНС наголошують, що якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Річ у тім, що в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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