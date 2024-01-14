Рашисти завозять на ТОТ Запоріжжя медиків із Карелії

Рашисти завозять на ТОТ Запоріжжя медиків із Кареліїhttps://racurs.ua/ua/n191352-rashysty-zavozyat-na-tot-zaporijjya-medykiv-iz-kareliyi.htmlРакурс
Медики з Карелії (рф) прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області.
Про це сьогодні, 14 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що окупанти змушені завозити медбригади з території рф через брак кадрів на тимчасово окупованих територіях. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження.
Наразі на ТОТ Запорізької області розгорнули роботу медичні бригади з Карелії, — вказано в повідомленні. — Зокрема, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.
Водночас у ЦНС наголошують, що якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Річ у тім, що в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.
Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає, — наголошують у ЦНС.