Румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

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В Румынии возобновилась блокировка движения через пункт пропуска «Сирет», фото:
Румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков на границе с Украинойhttps://racurs.ua/n191353-rumynskie-fermery-snova-zablokirovali-dvijenie-gruzovikov-na-granice-s-ukrainoy.htmlРакурс
Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет».
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Про це сьогодні, 14 січня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Близько 14.00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску «Сірет», що знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.
Нагадуємо, вчора подібне блокування руху у напрямку пункту пропуску «Сірет» тривало шість годин.
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