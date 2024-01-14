Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Ракурсhttps://racurs.ua/
У Румунії поновилося блокування руху через пункт пропуску «Сірет»
Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок на кордоні з Україноюhttps://racurs.ua/ua/n191353-rumunski-fermery-znovu-zablokuvaly-ruh-vantajivok-na-kordoni-z-ukrayinou.htmlРакурс
Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет».
.
Про це сьогодні, 14 січня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Близько 14.00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску «Сірет», що знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.
Нагадуємо, вчора подібне блокування руху у напрямку пункту пропуску «Сірет» тривало шість годин.
Загрузка...