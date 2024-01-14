Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

У Румунії поновилося блокування руху через пункт пропуску «Сірет»

https://racurs.ua/ua/n191353-rumunski-fermery-znovu-zablokuvaly-ruh-vantajivok-na-kordoni-z-ukrayinou.html

Ракурс

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет».

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Про це сьогодні, 14 січня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Близько 14.00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску «Сірет», що знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Нагадуємо, вчора подібне блокування руху у напрямку пункту пропуску «Сірет» тривало шість годин.