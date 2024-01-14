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Тривають акції з блокування пунктів пропуску на українському кордоні, фото: «Волинські новини»

Кількість вантажівок у чергах на пунктах пропуску назвали у ДПСУ

14 січ 2024, 09:57
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На кордоні з Польщею на трьох заблокованих пунктах пропуску (Ягодин, Рава-Руська, Краківець)


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у черзі стоять 1,1 тис. вантажівок. Найбільше — навпроти пункту пропуску Рава-Руська.

Це розповів в ефірі національного телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ще близько 1,1 тис. вантажних авто очікують перед розблокованим пунктом пропуску «Медика — Шегині». Демченко зазначив, що у цьому пункті пропуску рух інтенсивний, показники перетину кордону такі самі, як і до блокування.

Вчора, 13 січня, румунські фермери блокували пункт пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією. Демченко зазначив, що блокування там тривало близько шести годин.

На загальну кількість пропущених транспортних засобів на добу на цьому напрямку в кількісному відношенні не змінилося. Рух триває. Сподіваємося, що такі дії не поновляться, — зазначив.

Крім того, останніми днями спостерігається збільшення черг на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Зокрема:

  • на напрямку пункту пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною в бік України стоїть черга із 450 вантажівок;
  • на території Угорщини в бік України стоять 650 вантажівок.

Джерело: «Укрінформ»


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