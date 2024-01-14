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Ракурс
FPV-дрон Сил обороны догнал и уничтожил российский танк в Крынках. Фото:

Украинский FPV-дрон догнал и уничтожил российский танк в Крынках (ВИДЕО)

14 янв 2024, 15:49
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Бої в районі села Кринки Херсонської області не припиняються, а українські військові продовжують мужньо утримувати зайнятий плацдарм.


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Росіяни не лише обстрілюють позиції Сил оборони, але й застосовують для атак живу силу та важку бронетехніку. Однак частину сил ворога українські захисники успішно знищують. Для цього використовують, зокрема, дрони-камікадзе. Про це йдеться у дописі журналіста Юрія Бутусова у Telegram.

Він оприлюднив відео, як ударний БПЛА знищив російський танк. На кадрах видно, як український FPV-дрон переслідує та атакує ворожий танк. Це відео зняли російські аеророзвідники у Кринках.

Нагадаємо, 14 січня речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що окупанти зосередилися на Кринках на лівобережжі Херсонщини й намагаються вибити звідти українські підрозділи.

Задля цього в районі Кринок ворог сконцентрував майже 10 тис. військових. Українське командування закликало місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.

Источник: Ракурс


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