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Росіяни зосередили зусилля на Кринках, фото: Google Maps
Рашисти зосередили 10 тис. військових, намагаючись вибити ЗСУ з Кринок — Гуменюкhttps://racurs.ua/ua/n191344-rashysty-zoseredyly-10-tys-viyskovyh-namagauchys-vybyty-zsu-z-krynok-gumenuk.htmlРакурс
Російські загарбники зосередилися на Кринках на лівобережжі Херсонщини й намагаються вибити звідти українські сили. Задля цього в районі Кринок сконцентровано близько 10 тисяч росіян.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи, — зазначила вона. — Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон.
Військові закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.
Джерело: «РБК-Україна»
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