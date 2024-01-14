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Росіяни зосередили зусилля на Кринках, фото: Google Maps

Рашисти зосередили 10 тис. військових, намагаючись вибити ЗСУ з Кринок — Гуменюк

14 січ 2024, 10:39
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Російські загарбники зосередилися на Кринках на лівобережжі Херсонщини й намагаються вибити звідти українські сили. Задля цього в районі Кринок сконцентровано близько 10 тисяч росіян.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи, — зазначила вона. — Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон.

Військові закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.

Джерело: «РБК-Україна»


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